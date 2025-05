Ring presenteert 'Draai- en kantelbare binnencamera'

Ring heeft een nieuwe binnencamera gepresenteerd die ook te draaien en te kantelen is. Op die manier kunnen met een enkele camera verschillende hoeken en deuropeningen in beeld gebracht worden. De camera heet 'Draai- en kantelbare binnencamera' en verschijnt op 30 mei.

De Draai- en kantelbare binnencamera levert hd-video en nachtzicht in kleur. Het apparaat kan horizontaal 360 graden draaien en verticaal tot 169 graden kantelen.

Net als andere camera's van Ring bevat het apparaat functies als livebeeld, tweerichtingsspraak en bewegingsmeldingen. Detecteert de camera activiteit, dan wordt dat via de Ring-app gemeld. Verder krijgt het apparaat een handmatige privacykap, waarmee audio en video in één handbeweging in- of uitgeschakeld worden. Meer privacyinstellingen zijn beschikbaar in de Ring-app.

De Draai- en kantelbare binnencamera is vanaf 30 mei te koop voor krap 80 euro. Het apparaat komt beschikbaar in het wit, zwart en roze.