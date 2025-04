Ring brengt Intercom uit voor bediening op afstand van bestaande intercoms

Ring brengt de Intercom voor 100 euro uit in Nederland en België. Het kastje kan op bestaande intercomsystemen aangesloten worden om het spraak- en deuropenmechanisme op afstand te bedienen via de Ring-app.

Met de Ring Intercom kunnen gebruikers volgens het cameradeurbelmerk op afstand alle functies gebruiken die een normaal intercomsysteem ondersteunt, waaronder tweerichtingspraakverkeer en deuren ontgrendelen. Het bedrijf claimt dat de meeste bestaande intercomsystemen compatibel zijn met de Intercom en raadt gebruikers aan om een compatibiliteitscheck te doen. Verder waarschuwt Ring dat huisbazen en beheerders van gebouwen mogelijk regels hebben voor de installatie van dergelijke gadgets.

De Intercom ondersteunt verschillende gebruikers en is compatibel met Alexa-producten, waardoor met bijvoorbeeld een Echo-hub ook spraakbesturing mogelijk is. Het kastje is 109x109x31,5mm groot en wordt alleen in de kleur wit geleverd. Het systeem werkt op batterijen en maakt via de 2,4GHz-band verbinding met het wifinetwerk van de gebruiker.