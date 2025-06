Ring-deurbellen kunnen nu voorgeprogrammeerde antwoorden geven in het Nederlands

Amazon-dochterbedrijf Ring heeft de functie 'Snelle antwoorden' in het Nederlands uitgebracht. Daarmee kunnen enkele vooraf opgenomen antwoorden ingesteld worden via de app. Bezoekers die voor de deur staan en op de deurbel drukken, krijgen dan het ingestelde antwoord te horen.

Er zijn in eerste instantie acht 'snelle antwoorden' beschikbaar. Bezoekers kunnen na het standaardantwoord zelf een bericht achterlaten, net als bij voicemail. Het is niet mogelijk voor gebruikers om zelf een antwoord in te spreken, er moet altijd gekozen worden uit de voorgeprogrammeerde opties. De functie was hiervoor enkel in het Engels beschikbaar. Volgens Ring is voor deze functie geen abonnement vereist, maar kunnen alleen Ring Protect-abonnees het 'voicemail'-bericht terugluisteren.

Gebruikers kunnen kiezen uit de volgende acht antwoorden: