Ring had storing die slimme deurbel spontaan liet afgaan

Ring had een omvangrijke storing die maakte dat de deurbel van gebruikers spontaan leek af te gaan en notificaties onterecht verstuurd werden. Volgens Ring lag het probleem bij de infrastructuur, waardoor vertraging bij de verwerking ontstond.

De storing deed zich van woensdagmiddag tot woensdagavond laat Nederlandse tijd onder andere in Nederland, het VK en de VS voor. Tweakers ontving berichten van gebruikers die woensdagavond opgeschrikt werden door het spontaan afgaan van de deurbel. Ook konden ze geen verbinding maken met de livefeed. Op Allestoringen staan vergelijkbare klachten en ook meldingen dat de deurbel bewegingen registreerde zonder dat er iemand te zien was.

Op de statuspagina van Ring staat dat de oorzaak bij de infrastructuur voor de verwerking van signalen lag. Die infrastructuur 'liep achter', volgens Ring. Dat veroorzaakte vertraging in het ontvangen van notificaties en het afgaan van de bel. Acht uur na de start van het probleem implementeerde Ring een oplossing en een uur later meldde het dochterbedrijf van Amazon dat de storing verholpen was.