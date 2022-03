Ring Video Doorbell Pro 2 met 3d-bewegingsdetectie kost 249 euro

Ring heeft zijn Video Doorbell Pro 2 aangekondigd. De bedrade videodeurbel is volgens de fabrikant voorzien van 3d-bewegingsdetectie met radar, heeft nachtzicht in kleur en legt vierkant beeld vast, zodat personen van top tot teen in beeld komen.

De Video Doorbell Pro 2 is de eerste videodeurbel van Ring die geen 16:9-breedbeeldverhouding heeft. Het nieuwe Pro 2-model maakt vierkante opnames met een resolutie van 1536x1536 pixels. Ook andere videodeurbellen, zoals Googles Nest Hello, maken vierkante opnames. Daardoor is de verticale beeldhoek groter en komen personen volledig in beeld. Ook kunnen gebruikers bijvoorbeeld zien dat er een pakketje op de grond staat.

Verder heeft Ring de Pro 2-deurbel 3d-bewegingsdetectie en een functie om een kaart te bekijken vanuit vogelperspectief met daarop de waargenomen bewegingen. De deurbel heeft radarsensors aan boord en volgens Ring kunnen gebruikers aangeven vanaf welk punt bewegingen moeten worden gedetecteerd.

Ook belooft Ring betere audiokwaliteit, dankzij verbeterde microfoons. De Video Doorbell Pro 2 is een bedraad model dat continu van stroom voorzien moet worden. De videodeurbel kan aangesloten worden op de bestaande bedrading van een traditionele deurbel. Amazon-dochterbedrijf Ring levert het nieuwe model vanaf 31 maart, voor een adviesprijs van 249 euro.