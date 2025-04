Ring-deurbellen met een batterij krijgen ondersteuning voor end-to-end-encryptie

Ring maakt end-to-end-encryptie beschikbaar voor zijn deurbellen. Beelden die met de deurbel worden opgenomen, kunnen binnenkort worden versleuteld. Dit moet ervoor zorgen dat niemand meer bij de videobeelden van Ring-gebruikers kan, behalve zijzelf.

Ring kondigt end-to-end-encryptie aan voor al zijn deurbellen op batterijen. De functionaliteit was al beschikbaar voor deurbellen en beveiligingscamera's van Ring die op het stroomnet waren aangesloten. Deze apparaten kregen in 2021 al end-to-end-encryptie.

Wanneer end-to-end-encryptie is geactiveerd, kan alleen de eigenaar van de deurbel via zijn smartphone nog bij de beelden. Dit moeten gebruikers eerst aanzetten. Ring bewaart de videobeelden nog steeds op de eigen servers, maar door de versleuteling kunnen medewerkers bij Ring of bijvoorbeeld de autoriteiten niet meer bij de beelden zonder dat de gebruiker daar toestemming voor geeft.

Wanneer end-to-end-encryptie aan staat, zijn er wel wat beperkingen voor het bekijken van de beelden. Zo kunnen gebruikers de beelden alleen nog op smartphones of tablets kijken als die zijn gekoppeld. Beelden zien via de website van Ring gaat dan niet. Ook kunnen 'gedeelde gebruikers' niet langer de beelden bekijken. Op de supportpagina van Ring staat een volledige lijst met de beperkingen.