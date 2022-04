Politie kan geen beelden opvragen bij Eindhovense pilot met gratis deurbel

Geen enkele deelnemer van de pilot met digitale deurbellen in Eindhoven heeft tot nu toe beelden verstrekt aan de politie. Dat komt omdat niemand een bijbehorend Ring-abonnement bij de gratis deurbellen heeft afgesloten, zegt de gemeente.

Het gaat om een pilot in Eindhoven die sinds oktober vorig jaar loopt. Bij die pilot kregen 52 wijkbewoners een gratis Ring-deurbel aangeboden. Die moest worden aangemeld bij het politieprogramma Camera In Beeld. Dat is een database met de locaties van particuliere bewakingscamera's en deurbellen, waardoor de politie weet waar het terecht kan voor mogelijke opnames na incidenten in wijken.

In verschillende Nederlandse gemeenten worden gratis digitale deurbellen uitgedeeld met de voorwaarde dat ze bij Camera In Beeld worden aangemeld, ontdekte Tweakers vorig jaar. De pilot was bedoeld om de veiligheid op straat te vergroten. In Eindhoven zijn de bellen niet aangemeld bij de pilot.

Geen enkele van de 52 deelnemers heeft tot nu toe een betaald abonnement bij de deurbel genomen, zegt een woordvoerder tegen Tweakers. De deurbellen zijn van Amazons Ring en kunnen beelden alleen langere tijd opslaan als gebruikers daar minimaal drie euro per maand voor betalen. Tijdens het uitdelen van de bellen is, mede vanwege de kosten, besloten alleen de deurbellen gratis weg te geven, maar er geen abonnement bij af te sluiten. Die verantwoordelijkheid werd aan de bewoners zelf gelaten.

"Wij hebben de gebruikers er wel over geïnformeerd, maar ze de vrije keuze gegeven om wel of niet een abonnement af te sluiten. Daar zijn namelijk kosten aan verbonden, voor rekening van de gebruiker. Geen van de deelnemers heeft een abonnement afgesloten waarmee beelden digitaal kunnen worden opgeslagen. De deurbellen zijn derhalve door de deelnemers ook niet aangemeld bij Camera in Beeld."

Door dat probleem heeft de politie in het afgelopen jaar nog nooit beelden op kunnen vragen van een deurbel. In een andere gemeente waar de pilot liep, gebeurde dat wel. In Almere werd bijvoorbeeld de Skybell uitgedeeld, die geen abonnement nodig had.