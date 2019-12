Diverse Nederlandse gemeenten delen slimme deurbellen die 'het veiligheidsgevoel moeten vergroten', uit aan burgers. In Almere en Nissewaard is al zo'n proef geweest, maar inmiddels lopen die ook in wijken in Eindhoven en Den Haag. Aan privacyzorgen wordt tijdens de projecten niet veel aandacht besteed en de resultaten tot dusver zijn niet positief.

De eerste slimme deurbellen werden in Nederland aan het begin van 2018 uitgedeeld. Dat gebeurde specifiek in Almere en Spijkenisse. In 45 straten van de Almeerse Stedenwijk werden 96 deurbellen uitgedeeld. Eind januari 2018 volgde de eerste digitale deurbel in Spijkenisse. In die stad in de gemeente Nissewaard kwamen 75 bellen te hangen. Inmiddels zijn zeker twee andere steden met een experiment bezig en kijken andere gemeenten geïnteresseerd toe.

Wat is het project?

De deurbellen worden uitgedeeld in een pilot met de pragmatische naam Digitale Deurbel. De pilot is opgezet door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, de gemeente en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het project heeft als doel om de veiligheid in de wijk te verbeteren door de inzet van cameratoezicht. Dat cameratoezicht komt in dit geval van deurbellen die met internet zijn verbonden. Zulke deurbellen zijn vergelijkbaar met een intercom. Ze hebben een camera en een microfoon, en als een bezoeker aanbelt, sturen de deurbellen een melding naar de smartphone van de bewoner. Die kan dan via de bel terugpraten. Bekende voorbeelden van zulke deurbellen zijn de Ring van Amazon en de Nest Hello, maar er zijn tientallen andere bekende en minder bekende modellen op de markt.

De pilot Digitale Deurbel onderzoekt of iot-bellen de veiligheid op straat vergroten Tijdens de pilot werd gekeken naar de invloed van de bellen op onder andere het aantal woning- en auto-inbraken in de straten. Het idee was dat die door het toezicht zouden dalen, maar ook dat de pakkans van criminelen groter zou worden. Behalve naar die objectieve veiligheid en de harde inbraakcijfers wordt ook gekeken naar de subjectieve veiligheid: voelen buurtbewoners zich veiliger door het gebruik van een camera? Als uit de proef blijkt dat de camera's een toevoeging zijn voor de veiligheid, kunnen ze worden toegevoegd aan bijvoorbeeld het voorlichtingspakket van de politie of aan het politiekeurmerk.

De pilots in Almere en Spijkenisse zijn inmiddels na meer dan een jaar afgelopen. Het ministerie heeft de resultaten in de Almeerse Stedenwijk inmiddels geëvalueerd. In die evaluatie werd alleen gekeken naar Almere. Er is ook een evaluatie over Spijkenisse gemaakt, maar die resultaten zijn niet openbaar.