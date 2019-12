FCC-keuring van digitale deurbel van Ubiquiti verschijnt

Ubiquiti komt vermoedelijk met een digitale deurbel in de UniFi Protect-serie. Dat lijkt uit een FCC-keuring van een Ubiquiti UniFi G4 Doorbell. Het merk verkoopt al beveiligingscamera's met bijbehorende software. Mogelijk wordt het product nog dit jaar aangekondigd.

De FCC-keuring van de G4 Doorbell van Ubiquiti verscheen op 10 december, ontdekte 9to5toys. Er zijn momenteel nog weinig details bekend over de vermeende deurbel. Huidige beveiligingscamera's in de UniFi Protect G4-serie hebben een resolutie van 3840x2160 pixels. Mogelijk krijgt de deurbel een vergelijkbare sensor en resolutie.

Het is ook nog niet duidelijk of de G4 Doorbell Power over Ethernet-ondersteuning biedt, waarmee de deurbel direct via ethernet van stroom wordt voorzien via een PoE-switch of -injector. Dit zou eventueel installatie versimpelen en biedt bovendien een stabielere verbinding dan wifi. Momenteel verkoopt Ring al een PoE-deurbel. Die kost op het moment van schrijven zo'n vijfhonderd euro. Op basis van de FCC-keuring lijkt de deurbel in ieder geval gebruik te maken van bestaande bedrading. Ook lijkt de deurbel te werken met spanningen tussen de 16V en 24V. Dit is vergelijkbaar met andere digitale deurbellen, waaronder die van Ring.

Eerder verschenen er al FCC-keuringen van een wifi 6- ap van Ubiquiti. Minder dan twee weken later kwam dat product officieel uit. Vermoedelijk zal het bedrijf de G4 Doorbell dan ook deze maand nog presenteren. Het is nog onduidelijk of en wanneer dit precies zal gebeuren. Ook over de prijs is nog niets bekend.

Een afbeelding uit de FCC-keuring