Ring voegt impactsensor toe aan Door View Cam-deurbel

Ring heeft zijn vijfde slimme deurbel met videomogelijkheid aangekondigd. De Door View Cam werkt op een accu en bevat een impactsensor, die waarneemt wanneer er mensen op de deur kloppen of bonzen.

De installatie van de Door View Cam is volgens Ring eenvoudig, bijvoorbeeld door het apparaat op de plek van een bestaand kijkgat te bevestigen. Aan de binnenkant van de deur zit dan niet alleen een traditionele viewer van glas, maar ook de verwisselbare accu.

De slimme deurbel bevat een camera om op afstand hd-video te streamen en op te nemen. Gebruikers kunnen instellen hoe gevoelig de bewegingsdetectie moet zijn, waarbij de deurbel automatisch detecteert of er sprake is van vals alarm en stopt met opnemen bij bewegingen die niet interessant zijn. De gebruiker krijgt een seintje van het soort beweging dat gedetecteerd is. Ring noemt dit Smart Alerts en brengt deze functie dit jaar naar al zijn slimme deurbellen. Het bedrijf waarschuwt wel dat voor sommige functies een Ring Protect-abonnement nodig kan zijn. De betaalde variant begint bij 3 euro per maand.

De impactsensor zorgt ervoor dat de camera zich inschakelt als er niet op de bel gedrukt wordt, maar wel andere activiteit met betrekking tot de deur waargenomen wordt, zoals duwen, bonken en kloppen. De app werkt in combinatie met Alexa, van Rings moederbedrijf Amazon. De Door View Cam komt in de VS uit voor 200 dollar, maar moet later dit jaar ook in Nederland en België verschijnen.