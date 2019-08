Deurbelmaker Ring werkt samen met 400 politiekorpsen in VS voor opvragen video's

Deurbelmaker Ring, onderdeel van Amazon, heeft samenwerkingen met 400 politiekorpsen in de VS om beeldmateriaal te delen. Ring ziet dat als onderdeel van zijn missie om buurten en wijken veiliger te maken, zo zegt het bedrijf.

Korpsen kunnen beeldmateriaal achteraf opvragen via een portaal op basis van locatie en tijd, schrijft The Washington Post. Ring heeft de informatie in het artikel bevestigd. Gebruikers kunnen dat weigeren, omdat Ring een mail stuurt met een bedankje voor het veiliger maken van hun buurt. Het is onbekend hoeveel mensen het delen van beeldmateriaal weigeren.

Als die korpsen beeldmateriaal willen, dan kunnen ze op een kaart in het Neighbors Portal van Ring een gebied en tijd aanwijzen, waarna er automatisch een mail gaat naar alle eigenaren van Ring-deurbellen in dat gebied met het verzoek voor toestemming om beeldmateriaal te delen. De politie kan daar een bericht bij doen met uitleg waarvoor het is.

Het is voor het eerst dat bekend wordt met hoeveel politiekorpsen Ring samenwerkt. Het artikel zegt niets over samenwerkingen met politie buiten de VS. De algemene voorwaarden zeggen wel dat Ring mogelijk beeldmateriaal deelt als het daartoe bij wet verplicht is of als het gaat om een redelijk verzoek vanuit een overheidsdienst.

Ring heeft bovendien bij de samenwerkingen politiekorpsen en gemeenten gratis camera's gegeven om weg te geven of korting gegeven als zij subisidie zouden geven op Ring-camera's. Het is onbekend hoeveel van de 401 korpsen in de VS daarin zijn meegegaan. Amazon nam Ring vorig jaar over.