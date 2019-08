Apple maakt laten luisteren naar geluidsopnames Siri opt-in

Apple maakt het laten luisteren naar geluidsopnames van digitale assistent Siri opt-in. Na de recente ophef stopte Apple tijdelijk met het luisteren van opnames, nu gaat dat weer beginnen. Alleen Apple-medewerkers zullen luisteren naar die opnames om de digitale assistent te verbeteren.

Apple hoopt dat veel gebruikers ervoor zullen kiezen om medewerkers mee te laten luisteren naar opnames van stemcommando's, zegt het bedrijf. Het is onbekend hoe het verzoek om toestemming te geven eruit zal zien en wanneer dat in beeld verschijnt. Gebruikers kunnen op elk moment de toestemming intrekken, zo benadrukt de Amerikaanse elektronicamaker. Apple blijft wel naar tekst omgezette spraakcommando's gebruiken om Siri te verbeteren zonder opt-in.

Medewerkers van partnerbedrijven luisteren stemcommando's af om zo te horen of de digitale assistent gebruikers goed had begrepen, zo bleek vorige maand. Apple is daar niet de enige in: Google deed hetzelfde met Assistant, Amazon met Alexa en Microsoft met Skype Translator, Cortana en op de Xbox One.

In tegenstelling tot die andere bedrijven kunnen gebruikers bij Apple geen logboek van hun opnames online terugvinden. Bovendien heeft Apple altijd benadrukt dat het waarde hecht aan privacy en dat Siri zoveel mogelijk op het apparaat zelf doet, waardoor veel gebruikers wellicht veronderstelden dat Apple geen mensen in dienst nam om naar opnames te luisteren.

Alle bedrijven zijn gestopt met het laten luisteren naar opnames na de ophef van de afgelopen maanden. Ook Amazon heeft inmiddels gezegd dat het opt-in wordt. Google laat gebruikers de opslag van audio-opnames stoppen. Microsoft heeft duidelijker in de voorwaarden gezet dat mensen opnames kunnen beluisteren om spraakdiensten te verbeteren.