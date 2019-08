Nighthawk brengt dit najaar remake van Disney's Aladdin- en Lion King-games uit

Nighthawk Interactive zal dit najaar een game uitbrengen met daarin remakes van de Lion King-game op de SNES en Aladdin voor de Sega Genesis en Gameboy. De timing ligt in lijn met de remakes van de films die dit jaar in de bioscoop kwamen.

Het gaat om gameplay van de spelletjes die bij de films hoorden in de jaren negentig, maar dan gerenderd in full-hd-resolutie en met aangepaste controls om ze nu speelbaarder te maken voor een jonge doelgroep, zo zegt Nighthawk. Zo kunnen spelers vijftien seconden terug en krijgen ze onbeperkt levens om de game te kunnen uitspelen, dingen die er in de jaren negentig niet in zaten.

In de game zit daarnaast een bonusmateriaal, waaronder versies van de liedjes uit de films en een virtueel museum met materiaal over de ontwikkeling van de spelletjes. De game komt uit op Steam, Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch. De game zal dit najaar uitkomen. Hij zal 30 dollar kosten, maar een europrijs is nog niet bekend. Woensdag kwam al een gerucht naar buiten dat de game eraan zat te komen.