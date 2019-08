'Remasters van klassieke 16bit-games Aladdin en Lion King komen naar consoles'

Volgens geruchten verschijnen in oktober hd-remasters van de klassieke 16bit-titels Aladdin en Lion King voor de Nintendo Switch, de Sony PlayStation 4 en de Microsoft Xbox One. De games worden naar verluidt gebundeld verkocht.

Vanaf woensdag zou de Amerikaanse gamewinkel GameStop pre-orders voor de bundeling van Aladdin en Lion King aannemen. Het zou gaan om 1080p-versies van de originele titels voor de Sega Mega Drive en Nintendo SNES inclusief de originele soundtracks. Spelers zouden bij de nieuwe versies hun voortgang vooruit- en achteruit kunnen spoelen en de spellen zouden aanwijzingen kunnen geven hoe levels te doorlopen zijn.

De informatie zou aan managers vrijgegeven zijn tijdens 2019 GME-conferentie van GameStop. Aanvankelijk meldde alleen Twitter-gebruiker Wolverinefactor over de aankondiging achter besloten deuren, maar GameXplain publiceerde vervolgens een foto van een slide die de komst bevestigde, waarna Gematsu meer details naar buiten bracht.

Aladdin verscheen in 1993 en Lion King in 1994. De games kwamen uit voor de Sega Mega Drive en SNES, waarna ze geport werden naar andere platformen. Wat Aladdin betreft verschenen er verschillende games voor de SNES en de Mega Drive. De SEGA-versie is gemaakt door Virgin Interactive en Disney Interactive Studios terwijl de SNES-game van Capcom is. Lion King is gemaakt door Westwood Studios en uitgegeven door Virgin Interactive Entertainment. Of de remasters ook naar de pc komen is niet bekend. Gog.com startte in 2016 met de verkoop van Disney’s Aladdin en Lion King voor de pc, maar die versies zijn dit jaar van het platform verdwenen.

Update 10.20: Verschillen tussen SNES- en SEGA Mega Drive-versies van Aladdin benadrukt.