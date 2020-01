Rechter: Nintendo hoeft klanten geen kans te geven om pre-orders te annuleren

Nintendo is niet verplicht om een mogelijkheid te maken om pre-orders te annuleren. Dat heeft een Duitse rechtbank bepaald in een rechtszaak die Duitse en Noorse consumentenorganisaties hadden aangespannen tegen het Japanse gamebedrijf.

De rechtbank van Frankfurt vindt dat het pre-orderen van een spel gelijk staat aan het tekenen van een twee-fasen-contract, meldt Pressfire.no. Dat is een overeenkomst in twee delen, waarbij sommige onderdelen pas later duidelijk zijn, ondanks dat de partijen al eerder een overeenkomst hebben gesloten. Daarom geldt het herroepingsrecht bij pre-orders van games niet, zegt de rechter. Het gaat om bestellingen, waarbij een apparaat de game alvast vooruit downloadt, maar waarbij een speler pas aan de slag kan op de releasedatum.

De Duitse consumentenombudsman is het niet eens met de rechter en gaat in beroep tegen de beslissing. Het beroep neemt vermoedelijk minimaal anderhalf jaar in beslag en in die tijd mag Nintendo doorgaan met zijn huidige handelspraktijk, waarbij pre-orders niet te annuleren zijn.

De Noorse en Duitse consumentenorganisaties spanden de rechtszaak aan, nadat zij concludeerden dat Nintendo met de praktijk consumentenbeschermingsregels overtreedt. Zij vinden dat het product pas geleverd is op de dag dat klanten het spel kunnen spelen en niet op het moment dat het bestand is geleverd zonder de mogelijkheid om te spelen. Daarom zouden klanten tot op het moment dat zij het spel kunnen spelen moeten kunnen annuleren.