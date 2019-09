Nintendo start in VS met verkoop van draadloze 'SNES Controller' voor de Switch

Nintendo heeft de beschikbaarheid aangekondigd van zijn draadloze SNES Controller voor de Switch. De controller, waarmee klassieke SNES-games op de authentieke manier gespeeld kunnen worden, kost 30 euro maar is uitsluitend te koop voor Nintendo Switch Online-leden.

Nintendo of America kondigde de verkoopstart van de Super Nintendo Entertainment System Controller aan via zijn Twitter-kanaal. Het gadget lijkt als twee druppels water op het originele model, maar de kabel is vervangen door een draadloze verbinding. De controller is te laden via een bijgeleverde usb-kabel.

In de Verenigde Staten kan de SNES Controller inmiddels online als pre-order worden besteld. De levering in de VS begint op woensdag 18 september, maar de website meldt dat het apparaatje intussen tijdelijk is uitverkocht. In België en Nederland is de controller momenteel nog niet te koop. Op de site valt te lezen dat er 'op een toekomstig tijdstip' meer informatie volgt.

Er zijn twee uitvoeringen van de Super NES Controller: eentje met blauwe en paarse knoppen, en een variant met een blauwe, groene, gele en rode knop, die bestemd is voor onder meer de Nederlandse en Belgische markt. De controller heeft een adviesprijs van 30 euro, maar het accessoire is uitsluitend beschikbaar voor gamers met een Nintendo Switch Online-abonnement. De logica daarachter is dat de klassieke NES- en Super NES-games ook alleen toegankelijk zijn voor betalende Switch Online-leden.