Nintendo kondigt Brain Training met stylus aan voor de Switch

Nintendo brengt puzzelspel Brain Training op 27 december uit voor de Switch. Uit een video die door het bedrijf online is gezet, valt op te maken dat de game met een stylus wordt geleverd. Brain Training verschijnt wellicht eerst in Japan en pas later op andere markten.

'Brain Training voor volwassenen met hersentraining onder toezicht van professor Ryuta Kawashima', heet het spel voluit. Het borduurt voort op 'Dr. Kawashima's Brain Training: Hoe oud is jouw brein?' dat in 2006 voor de Nintendo DS verscheen. Het spel omvat opnieuw tal van hersenkrakers in de vorm van rekensommen, cijferpuzzels en andere uitdagingen die het brein scherp moeten houden.

Op de Japanse Nintendo-website en in onderstaande video is te zien dat sommige puzzels moeten worden opgelost met een nog te verschijnen stylus. Het pennetje is bij het spel inbegrepen, maar Eurogamers ontdekte dat het kleinood vanaf 27 december ook los verkrijgbaar zal zijn. Eveneens opmerkelijk aan de gameplay is dat spelers de Switch-console voor bepaalde hersenkrakers verticaal moeten vasthouden, als een soort notitieboekje.

Voor andere puzzels moeten gamers de Joy-Con-controllers gebruiken, waarbij de infraroodsensor bijvoorbeeld kan zien hoeveel vingers de speler opsteekt. Daarnaast is er een training waarbij twee spelers het tegen elkaar kunnen opnemen in het spelletje 'vogels tellen'. Tot slot biedt de game het onderdeel Brain Training Mail om scores te delen met anderen en komt er een Global Brain Training Competition waarin spelers hun resultaten met die van andere gamers kunnen vergelijken.

Omdat Nintendo de nieuwe Brain Training-game uitsluitend in Japan heeft aangekondigd, is het mogelijk dat de titel eind dit jaar eerst in dat land zal verschijnen. Wanneer de titel elders op de markt komt, is nog niet duidelijk.