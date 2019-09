Aanklacht tegen Nintendo over Joy-Con-problemen omvat nu ook nieuwe Switch Lite

De collectieve rechtszaak die is aangespannen tegen Nintendo wegens problemen met de Joy-Con-controllers, zal ook over de Switch Lite gaan. De nieuwe console zou aan de aanklacht zijn toegevoegd nadat gamers melding maakten van vergelijkbare problemen met de bediening.

In juli spande een Amerikaans advocatenbureau een collectieve rechtszaak aan tegen Nintendo. Daarin wordt het bedrijf verweten dat het op de hoogte was van een defect aan de Joy-Con-controllers van de Switch-console, maar vervolgens geen maatregelen nam om de problemen op te lossen of zelfs te erkennen. Amper een week na de introductie van de kleinere Nintendo Switch Lite signaleren diverse gamers vergelijkbare problemen met de bediening van de nieuwe console: analoge sticks die ook input blijven registeren als de speler ze niet aanraakt, een verschijnsel dat drifting wordt genoemd.

Op Reddit verscheen eerder al een video van een Switch Lite met driftende controllers. Nadat steeds meer gamers alarm sloegen over het mankement, heeft het Amerikaanse advocatenburen besloten om ook de nieuwe console in de aanklacht tegen Nintendo op te nemen, zo meldt Gizmodo. Of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt en hoe hoog het schadebedrag zal worden, is nog onbekend.

Nintendo zou zijn klantenservice inmiddels hebben opgedragen om geen kosten in rekening te brengen als klanten een defecte Joy-Con van een Switch willen laten repareren. Het is nog niet bekend wat het bedrijf gaat doen als klanten met een defecte Switch Lite komen aankloppen. De controllers van deze console zijn niet afneembaar, wat betekent dat gamers hun volledige toestel moeten afstaan voor de periode van een eventuele reparatie.