Testaankoop stelt Nintendo in gebreke wegens 'Joy-Con-drift' bij de Switch

De Belgische consumentenorganisatie Testaankoop heeft een ingebrekestelling gestuurd naar Nintendo omdat de Joy-Con-controllers van de Swich snel stuk zouden gaan, met duur herstel of vervanging tot gevolg.

Testaankoop wil dat Nintendo publiekelijk toegeeft dat er sprake is van een fabricagefout bij de Joy-Cons. De organisatie vraagt de fabrikant om alle toestellen gratis te herstellen of te vervangen. Nintendo overweegt in antwoord daarop om de garantie voor de Switch-consoles uit te breiden van 12 tot 24 maanden. "Ondertussen gebeuren de herstellingen of vervangingen eerder officieus en ad hoc", claimt Testaankoop.

De organisatie wijst naar de Franse belangenbehartiger Que Choisir, dat zevenduizend klachten van Switch-bezitters over ‘Joy-Con-drift’ ontving: defecten bij de controller kunnen ertoe leiden dat de besturing een eigen leven gaat leiden. Testaankoop roept klanten met defecten zich te melden.

Nieuwe joysticks kunnen voor 10 euro aangeschaft worden maar herstel is lastig en vereist precisiegereedschap. Volgens Testaankoop wordt de consument in feite naar de aanschaf van een nieuwe set controllers á 55 euro gedwongen. "Een kenmerk voor het fenomeen van vervroegde veroudering", stelt de organisatie.

Op Gathering of Tweakers zijn ook meerdere users die melden last te hebben van Joy-Con-drift. In september vorig jaar publiceerde user JackAvery al enkele stappen die gedupeerden kunnen ondernemen.