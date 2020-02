Microsoft geeft Windows 10-testbuild met nieuwe icoontjes vrij

Microsoft heeft een Insider Preview van Windows 10 vrijgegeven met daarin een gewijzigde weergave van icoontjes van enkele ingebouwde apps. In de komende maanden krijgen een groot aantal icoontjes een ander uiterlijk.

Microsoft heeft donderdag Windows 10 Insider Preview Build 19569.1000 uitgebracht voor Windows Insiders in de Fast ring en bij deze versie zijn de Mail- en Calendar-icoontjes van een gewijzigd ontwerp voorzien. Dit is volgens Microsoft het startpunt om meer icoontjes aan te passen. In de meeste gevallen verlopen de updates van de apps via de Microsoft Store.

Microsoft baseert de weergave van de icoontjes op zijn Fluent Design-ontwerprichtlijnen. Het bedrijf is bezig met een project dat meerdere jaren in beslag neemt om weergaven van zijn software hier op te baseren. In een afzonderlijk artikel geeft het ontwerpteam uitleg over de aanpassingen.

De Office-icoontjes kregen al eerder een Fluent Design-ontwerp. Bij Windows 10X waren al enkele icoontjes te zien met de weergaven zoals die nu in Windows 10 verschijnen.