Gerucht: Microsoft wil stoppen met Live Tiles-startmenu van Windows 10

Microsoft zou naar verluidt willen stoppen met het startmenu met de kleurige 'tegels' van Windows 10. In plaats daarvan zou het startmenu een vergelijkbaar ontwerp krijgen als bij Windows 10X, met onder andere icoontjes van apps.

Het gerucht is afkomstig van Windows Latest, dat zich baseert op informatie van mensen die bekend zijn met de plannen. De site verwacht op basis van de informatie dat de Live Tiles waarschijnlijk ergens in 2021 verdwijnen. Het zou volgens de bronnen na het verschijnen van de Windows 10 20H2-update in de tweede helft van dit jaar zijn. Dit zou ook een bescheiden update met nagenoeg geen nieuwe features worden.

Het startmenu zou er vergelijkbaar als bij Windows 10X komen uit te zien, maar dan geoptimaliseerd voor de desktop. Windows 10X toont een launcher met recent geopende items en icoontjes voor apps. Microsoft geeft die icoontjes voor zijn eigen apps dit jaar nieuwe visuele weergaven.

Microsoft introduceerde Live Tiles bij Windows Phone 7. Daarna kwam het startmenu ook naar Windows 8 en hier moest de interface het gebruik van het OS met een touchscreen vergemakkelijken. Microsoft bleef daarna sleutelen aan de Live Tiles en integreerde deze uiteindelijk in een wat traditioneler start menu. De laatste jaren heeft Live Tiles nog maar weinig veranderingen ondergaan.