Microsoft toont Windows 10-startmenu met 'minder aanwezige Live Tiles'

Microsoft heeft een conceptversie getoond van een startmenu van Windows 10 met statische icoontjes van programma's en zonder de achtergrondkleuren van de gebruikelijke Live Tiles. Gebruikers zouden de Live Tiles kunnen blijven gebruiken en Microsoft zou deze niet verwijderen.

In de screenshots die Microsoft toonde, zijn geen dynamische Live Tiles te zien, alleen statische weergaven. De verschillende kleuren van de tegels van het startmenu zijn eveneens afwezig. In plaats daarvan hebben de Live Tiles een transparante achtergrond, licht bij de normale weergave en donker bij de donkere modus van Windows 10.

Microsoft wil met het concept het startmenu minder chaotisch en meer uniform maken en de gebruiker zou zo makkelijker kunnen scannen op apps. Dat schrijft The Verge, dat zich baseert op een Windows Insider-podcast, al is niet duidelijk welke want in de meest recente podcast lijkt het concept niet ter sprake te komen.

Hoe dan ook, zou Brendon LeBlanc, senior program manager van het Windows Insider-team, gezegd hebben dat Windows-gebruikers die de Live Tiles waarderen, deze kunnen blijven gebruiken. Bronnen van The Verge melden ook dat er nog geen besluit is genomen om de Live Tiles te schrappen. Daarover verschenen recent geruchten. Microsoft zou onder andere de feedback op de launcher in Windows 10X willen afwachten. In dat menu staan geen Live Tiles. Daarmee lijkt het er wel op dat de aanwezigheid van de tegels ter discussie staat binnen het Windows-team.