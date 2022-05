Testversie Windows 10 bevat startmenu met Live Tiles zonder achtergrondkleuren

Microsoft heeft buildversie 20161 van de Windows 10 Insider Preview uitgebracht voor gebruikers in het Dev-kanaal. Die versie bevat een startmenu met Live Tiles zonder achtergrondkleuren waarvan de weergave afhankelijk is van het gekozen thema.

Microsoft toont hoe de nieuwe weergave van het startmenu een uniforme, deels transparante achtergrond aan de tegels voor apps en de lange lijst apps in de zijkant van het startmenu geeft. Daardoor moeten de icoontjes van de apps er beter uitspringen. De screenshots van Microsoft tonen de weergave bij de lichte en donkere modus, en bij een nieuw thema, Pride 2020 Flags.

Wie de voorkeur geeft aan kleurige achtergronden kan dit instellen bij het personalisatiemenu van Windows 10, door 'Show accent color on the following surfaces' bij 'Start, taskbar, and action center' selecteren. Microsoft toonde de vereenvoudigde weergave van het startmenu al enkele keren in de afgelopen maanden.

Nieuw bij buildversie 20161 is verder dat alle openstaande tabs in Edge in het alt+tab-overzicht zichtbaar zijn, niet alleen de actieve openstaande tab in de browser. Gebruikers kunnen instellen dat alleen de laatste drie of vijf geopende tabs in het overzicht komen. Verder experimenteert Microsoft met een Programmable Taskbar. Windows 10 past het aantal icoontjes op de taakbalk aan het gebruik aan en toont bijvoorbeeld standaard het icoontje voor Your Phone als een smartphone gekoppeld is. Dit geldt alleen voor nieuwe accounts: bestaande weergaven laat Microsoft ongemoeid.