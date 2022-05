SK Hynix start massaproductie van hbm2e-geheugen

SK Hynix is begonnen met het op grote schaal produceren van hbm2e-dram. Het bedrijf maakte in augustus bekend dat het bezig was met het produceren van dit geheugen. Hbm2e-geheugen biedt hogere snelheden vergeleken met regulier hbm2-geheugen.

SK Hynix maakt de start van hbm2e-massaproductie kenbaar in een blogpost. Het bedrijf maakte in augustus al bekend dat het werkte aan hbm2e-geheugen. Toen was nog niet bekend wanneer het bedrijf met grootschalige productie zou starten.

De hbm2e-chips van SK Hynix bieden een maximale bandbreedte 3,6Gbit/s per pin. Dat komt neer op een bandbreedte van 460GB/s voor de complete stack. De geheugenfabrikant stapelt, zoals eerder aangekondigd, acht 16Gbit-chips op elkaar met through silicon via's. Daarmee komt de totale capaciteit neer op 16GB per stack. Bij de reguliere hbm2-chips van het bedrijf was de capaciteit nog 8GB per stack.

De nieuwe dram-chips zijn daarnaast energiezuiniger en kleiner dan het huidige hbm2-geheugen, zo meldt het Zuid-Koreaanse bedrijf. Volgens SK Hynix zijn de geheugenchips onder andere geschikt voor high-performance computing, deep learning, of systemen voor kunstmatige intelligentie. Ook verwacht SK Hynix naar eigen zeggen dat hbm2e-geheugen gebruikt zal worden in exascale-supercomputers.

SK Hynix is niet het eerste bedrijf dat aan hbm2e-geheugen werkt. Eerder dit jaar bracht Samsung een hbm2e-chip uit. Dit geheugen, dat Flashbolt wordt genoemd door Samsung, heeft een capaciteit van 16GB per stack en een maximale bandbreedte van 3,2Gbit/s per pin. Daarmee haalt de complete stack een bandbreedte van maximaal 410GB/s. Geheugenproducent Micron werkt momenteel aan regulier hbm2-geheugen, en verwacht dit nog dit jaar uit te brengen.