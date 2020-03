Micron brengt in 2020 hbm2-chips en 128-laags-nand uit

Geheugenproducent Micron gaat later dit jaar zijn eerste hbm2-geheugenchips produceren. Dat laat het bedrijf weten in een conference call met investeerders. Daarnaast werkt het bedrijf aan 128-laags nand-geheugen met een replacement gate-techniek.

Micron haalde het afgelopen kwartaal een omzet van omgerekend 4,3 miljard euro met een nettowinst van 363 miljoen euro. Dit is ondanks de maatregelen die de fabrikant nam om zijn 37.000 medewerkers te beschermen tegen het Sars-CoV-2-virus. Een kwartaal eerder haalde Micron een omzet van 4,57 miljard euro.

Sanjay Mehrotra, ceo van Micron, meldt dat het bedrijf 'op schema ligt' om dit jaar zijn eerste hbm2-chips te introduceren. De geheugenproducent maakt nog geen specificaties van de hbm2-chips bekend. Zo is het nog onbekend welk procedé wordt gebruikt en welke geheugencapaciteiten Micron gaat aanbieden. Het ontwikkelen van high-bandwidth memory heeft Micron ongeveer twee jaar gekost, schrijft AnandTech.

Micron is één van de drie prominente geheugenfabrikanten. De andere twee producenten, SK Hynix en Samsung, bieden al langere tijd hbm-geheugen. Micron produceerde al wel een eigen geheugentype in de vorm van hybrid memory cube. Dat is een dram-type dat werd ontwikkeld als alternatief voor hbm. In 2018 staakte het bedrijf de ontwikkeling van hmc echter. In plaats daarvan heeft Micron zich gericht op het ontwikkelen van gddr6-geheugen en hbm-chips.

Verder is Micron begonnen met het produceren van lpddr5-geheugen voor gebruik in smartphones, en gaat het verder met sampling van ddr5-modules op een 1Z-node. De geheugenproducent begon daar eerder dit jaar al mee. Micron werkt daarnaast aan 128-laags nand-geheugen, meldt Duitse techsite ComputerBase. Hiervoor gebruikt het bedrijf een replacement gate-techniek in plaats van floating gatetransistors. De productie hiervan begint dit kwartaal, maar naar verwachting verschijnt het nand-flashgeheugen pas in het tweede fiscale kwartaal op de markt. Deze periode vindt van juli tot augustus plaats. Ook zet Micron zelfstandig zijn ontwikkeling van 3D XPoint-geheugen voort. Voorheen deed het bedrijf dit samen met Intel, maar deze samenwerking is na 2019 beëindigd.