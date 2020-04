SK Hynix begint dit jaar met massaproductie ddr5 en noemt ddr5-8400

Geheugenfabrikant SK Hynix gaat dit jaar van start met de massaproductie van ddr5-geheugenchips. De fabrikant noemt snelheden van ddr5-3200 tot ddr5-8400. Die maximale snelheid laat vermoedelijk nog een aantal jaren op zich wachten.

SK Hynix somt op zijn nieuwssite een aantal voordelen van het ddr5-geheugen op. Het is zuiniger, is sneller en heeft een hogere dichtheid, wat een grotere capaciteit per module mogelijk maakt. Ook ondersteunt ddr5 errorcorrectie op de die.

Aanvankelijk mikt SK Hynix op het maken van ddr5-4800-geheugen. De bandbreedte daarvan is 50 procent hoger dan bij ddr4-3200. De stap is groter dan de stap van ddr3-1600 naar ddr4-2133; dat was een vooruitgang van zo'n 33 procent.

In de komende jaren zal er sneller ddr5-geheugen komen, in een slide toont SK Hynix tot ddr5-8400. De fabrikant baseert dit vermoedelijk op de Jedec-specificatie. De fabrikant zegt dit jaar te beginnen met de massaproductie van ddr5. Het gaat daarbij om 16Gbit-chips op een 10nm-class-procedé.

Ddr5 zal aanvankelijk gebruikt worden in servers. Intel heeft zijn Sapphire Rapid-serverplatform met ddr5-ondersteuning op de roadmap staan voor 2021. De plannen van AMD zijn onbekend, maar het is aannemelijk dat die fabrikant in dat jaar ook nieuwe server-cpu's en -moederborden uitbrengt met ddr5-ondersteuning. Een consumentenplatform met ddr5-ondersteuning komt daarna, maar dat kan nog enkele jaren duren.

Samsung maakte eind maart bekend dat het volgend jaar ddr5 gaat produceren met euv. Ook Micron is bezig met ddr5; die fabrikant is begin dit jaar begonnen met het leveren van samples van zijn ddr5-geheugenchips.