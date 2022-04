Geheugenfabrikant toont DDR5-benchmark op Intel Alder Lake-platform

De Chinese geheugenfabrikant Longsys toont benchmarks van zijn DDR5-module in combinatie met Intels nog niet uitgebrachte Alder Lake-processor. Het gaat om een 32GB-module met een cas-latency van 40 kloktikken.

Longsys vergelijkt zijn DDR5-module met een DDR4-module met een cas-latency van 22. In beide gevallen gaat het om 32GB-modules. De snelheid van de gebruikte DDR4-module is niet bekend, maar vermoedelijk gaat om DDR4-3200, merkt Tom's Hardware op. Longsys spreekt op zijn pagina zowel over DDR5-6400 als DDR5-4800. Volgens de fabrikant zijn de scores behaald met het snellere geheugen, al toont een foto van het bios juist de langzamere variant.

In de Aida64-benchmark is het nieuwe geheugentype 12 tot 39 procent sneller, met uitzondering van de score voor latency, die ongeveer dubbel zo hoog is bij het DDR5-geheugen. In de Ludashi Master Lu-benchmark haalt het DDR5-werkgeheugen een 112 procent hogere score.

De benchmarks geven een eerste blik op de mogelijke prestatiewinst die de overstap naar DDR5 met zich mee zal brengen. DDR5 werkt niet met huidige Intel- en AMD-platforms, daarvoor zijn nieuwe moederborden en processors nodig.

Intels Alder Lake-S-generatie van 10nm-desktopprocessors, die in de tweede helft van dit jaar verschijnt op de LGA1700-socket, krijgt ondersteuning voor DDR5. Met welk platform AMD ondersteuning gaat bieden voor DDR5, is nog niet bekend. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een achtergrondartikel over DDR5-werkgeheugen.

Longsys gaat DDR5-geheugen onder zijn eigen naam uitbrengen en ook met het merk Lexar. De Chinese fabrikant nam die merknaam in 2017 over van Micron.