Gerucht: Intel Raptor Lake-chips krijgen 8 Raptor Cove- en 16 Gracemont-cores

Intel brengt volgens geruchten eind 2022 een processorgeneratie met de naam Raptor Lake uit, die uit tot aan acht krachtige en zestien zuinige cores bestaat. Raptor Lake zou de opvolger van Alder Lake zijn, die Intel dit jaar zou onthullen.

De krachtige cores van Raptor Lake zouden de codenaam Raptor Cove dragen en hierbij zou het om geoptimaliseerde Golden Cove-cores van Alder Lake gaan. Het gaat in beide gevallen om processors met een heterogeneous computing-ontwerp dat lijkt op ARM's big.Little-ontwerp. Dat beweert Moores Law is Dead, een YouTube-kanaal dat eerder correct Intel-informatie naar buiten bracht. De verbeteringen zouden de instructions per clock, kloksnelheid en efficiëntie betreffen. De zuinige cores betreffen Gracemont-cores, waarvan Intel er tot aan acht bij Alder Lake gaat gebruiken, maar bij Raptor Lake zou het om zestien Gracemont-cores gaan. Raptor Lake zou de LGA1700-socket ondersteunen, net als Alder Lake.

Over Alder Lake meldt Moores Law is Dead ook nieuwe details. Intel zou de K-serie van de Alder Lake S-processorgeneratie voor de desktop in oktober van dit jaar willen onthullen, waarbij het om processors met een tdp van 125W zou gaan. Een Core i9-K zou dan uit acht Golden Cove- en acht Gracemont-cores bestaan, terwijl de Core i7 acht krachtige en vier zuinige en een Core i5 zes Golden Cove- en vier Gracemont-cores zouden bieden. De chips ondersteunen PCIe 5.0 en socket LGA1700 en hebben een UHD-gpu van de Xe-generatie met 32 execution units.

Begin 2022 zou Intel vervolgens de minder krachtige A-serie van Alder Lake voor de desktop en de zuinige P- en M-series voor laptops aankondigen. Ook zou het bedrijf een HX-serie op de planning hebben voor krachtige laptops zoals gamelaptops. Deze moeten in het tweede kwartaal van 2022 verschijnen en dan tot aan acht Golden Cove- en acht Gracemont-cores, en tdp's van 45W tot 65W hebben.

Intel Alder Lake en Raptor Lake, bron: Moore's Law is Dead