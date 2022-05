Screenshot toont mogelijke Intel Raptor Lake-processor met 68MB cache

Intels komende Raptor Lake-processors krijgen mogelijk 68MB cache. Dat blijkt uit een CPU-Z-screenshot die onlangs is verschenen. De huidige Alder Lake-generatie biedt maximaal 44MB cache. Raptor Lake staat in de planning voor later dit jaar.

Vooral de hoeveelheid L2-cache lijkt bij Raptor Lake toe te nemen, blijkt uit een screenshot van Twitter-gebruiker OneRaichu, die in het verleden correcte informatie over toekomstige Intel-cpu's heeft gedeeld. Deze dertiende generatie Intel Core-cpu's zou 2MB L2-cache per P-core en 4MB per cluster E-cores krijgen. De getoonde chip beschikt verder over 36MB L3-cache, waar de huidige Core i9-12900K over 30MB beschikt.

Het is niet bekend welke Raptor Lake-processor precies wordt getoond op de screenshot, omdat deze geen modelnaam noemt. Het lijkt echter om een topmodel te gaan. De getoonde Raptor Lake-chip in de screenshot beschikt namelijk over 8 P-cores en 16 E-cores, voor een totaal van 24 cores en 32 threads. Intel bevestigde eerder dat Raptor Lake maximaal met die coreconfiguratie wordt geleverd. Daarmee zou die chip over 32MB L2-cache beschikken. Gecombineerd met de 36MB L3-cache heeft hij een totaal van 68MB aan L2- en L3-cache.

Intel brengt zijn Raptor Lake-processors later dit jaar uit. Het betreft een doorontwikkeling van Alder Lake, die volgens Intel onder meer extra E-cores en nieuwe overklokfuncties meekrijgt. Raptor Lake zal opnieuw gebruikmaken van socket LGA1700. Volgend jaar volgt Meteor Lake, waarmee Intel overstapt op een soort chiplets, genaamd 'tiles', en een geavanceerder Intel 4-procedé met euv.