Intel Meteor Lake-cpu's krijgen tdp van 5-125W en gpu met 96 tot 192 eu's

Intel heeft meer details gegeven over zijn Meteor Lake-processors die in 2023 uitkomen. Er komen varianten met tdp's van 5 tot 125W en processors bestaan uit drie dies, die met Foveros-techniek gecombineerd worden. De gpu heeft tot 192 execution units.

Intel gaf eerder dit jaar de eerste details over Meteor Lake. Dat is de generatie consumentenprocessors die in 2023 uitkomt en op Intels '7nm'-procedé wordt gemaakt. Die node heet voortaan 'Intel 4' en Intel maakt meer bekend over de samenstelling van de chip. Voor het ontwerp van de Meteor Lake-processors gaat Intel de tweede generatie van zijn Foveros-techologie voor het stapelen van chips gebruiken. Die heeft een bump pitch van 36 micron, waarmee de connecties tussen de afzonderlijke chips verdubbeld worden ten opzichte van de eerste Foveros-generatie.

In de Intel Accelerated 2021-presentatie staan ook afbeeldingen van Meteor Lake. Daarop is te zien dat de chip uit drie delen bestaat: een compute-die, een soc en een gpu-die met 96 tot 192 execution units. Over het aantal cpu-cores is nog niets bekend en ook zijn er nog geen specificaties van de gpu bekend. In huidige Tiger Lake-processors gebruikt Intel Xe-gpu's met maximaal 96 eu's.

Er komen Meteor Lake-processors met een tdp van 5W tot 125W. Dat lijkt aan te geven dat er veel varianten komen van de cpu's, waaronder zuinige uitvoeringen voor laptops en krachtige varianten voor desktops.

In de presentatie is ook voor het eerst het ontwerp van de Alder Lake-processors te zien. Die worden op 'Intel 7' gemaakt en komen later dit jaar uit. Het is al bekend dat deze generatie een ontwerp heeft met zuinige kleine cores en krachtige grote cores. Op de render in Intels presentatie is een processor te zien met acht grote cores en acht kleine cores.