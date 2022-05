Intel introduceert transistorarchitectuur RibbonFET voor gebruik vanaf 2024

Intel introduceert met RibbonFET een nieuwe transistorarchitectuur, die de fabrikant vanaf 2024 wil gebruiken bij zijn Intel 20A-procedé. Het is Intels implementatie van een gate-all-aroundtransistor. Ook gaat Intel chips via de onderkant van stroom voorzien.

Intel presenteert RibbonFET als de opvolger van finfet-transistors die in huidige nodes worden gebruikt. Vanaf 2024 gaat Intel de nieuwe transistorarchitectuur gebruiken voor zijn Intel 20A-node. Die naam geeft Intel aan zijn '2nm'-procedé. Volgens Intel zijn de nieuwe transistors kleiner en sneller te schakelen, wat moet leiden tot betere prestaties.

RibbonFET is de naam die Intel geeft aan zijn visie op de gate-all-aroundtransistor. Ook andere chipfabrikanten werken aan dergelijke gaa-transistors als opvolger voor de finfet. Eind 2019 presenteerde Samsung zijn gaa-transistorontwerp voor 3nm-chips. IBM maakte eerder dit jaar bekend 2nm-chiptechnologie te ontwikkelen met gaa-transistors.

Samsung wil zijn gaa-transistors vanaf 2022 gebruiken in zijn 3nm-node. TSMC zal naar verwachting gaa-transistors inzetten bij zijn 2nm-node, die verwacht wordt eind 2023. De Taiwanese chipfabrikant maakte vorig jaar bekend dat al zijn toekomstige nodes tot 3nm nog finfet-transistors gebruiken.

PowerVia

Intel gaat RibbonFET combineren met PowerVia. Dat is de naam die Intel geeft aan een techniek om chips vanaf de onderkant van stroom te voorzien. Traditioneel gebeurt dat met een laag bovenop de transistors. Door chips vanaf de onderkant te voorzien van stroom, lekt er volgens Intel minder stroom en is het mogelijk om chips met een hogere kloksnelheid te maken.

Om de chips vanaf de onderkant van stroom te voorzien, wil Intel nano through silicon via's gebruiken. Volgens Intel zijn die tot 500 keer kleiner dan tsv's in huidige chipontwerpen. Volgens Intel zijn wafers efficiënter te ontwerpen met de PowerVia-technologie, omdat de onderste laag dan kan worden ingezet voor de stroomtoevoer en de bovenste laag voor de transistors.

Processors met RibbonFET en PowerVia komen op zijn vroegst in 2024 uit. Intel zegt in de eerste helft van dat jaar te beginnen met die technieken en in de tweede helft moet de productie op gang komen. Dat kan betekenen dat daadwerkelijke productintroducties langer duren. Intel heeft nog niet bekendgemaakt in welke processors het de technieken gaat gebruiken. Qualcomm heeft al wel te kennen gegeven chips te zullen laten maken door Intel op het Intel 20A-procedé, dat de nieuwe technieken gebruikt.