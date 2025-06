Intel zet gestapelde cfets op transistorroadmap

Intel werkt aan zogeheten complementary field-effect transistors, oftewel cfets. Dat meldt het bedrijf tijdens het ITF World-evenement van imec. Met cfets worden twee verschillende soorten transistors verticaal gestapeld voor een hogere transistordichtheid.

Ann Kelleher van Intel noemde de komst van cfets voor het eerst tijdens een keynote op ITF World. Dat schrijft techwebsite Tom's Hardware, die aanwezig was bij het evenement. Het bedrijf toont cfets op een slide in zijn keynote. Kelleher noemde echter geen concrete planning voor wanneer Intel cfets in productie neemt. Imec verwacht dat cfets rond 2032 geïntegreerd kunnen worden in chips. Het is niet bekend of Intel die planning ook aanhoudt.

Cfets zijn een verdere ontwikkeling van zogeheten gate-all-aroundtransistors, ook wel nanosheets. Bij dergelijke gaa-transistors worden siliciumkanaaltjes volledig omhuld door een gate, wat moet leiden tot betere gatecontrol en daarmee tot minder shortchanneleffecten. Ook is de opbouw van gaa-transistors relatief compact, wat moet leiden tot een hogere transistordichtheid. Intel heeft gaa-transistors voor volgend jaar op zijn roadmap staan, onder de noemer RibbonFET.

Cfets hebben ook kanalen die volledig omsloten zijn door de gate. Anders dan bij 'gewone' gaa-transistors, worden bij cfets echter twee transistortypen boven op elkaar gestapeld. Chips maken gebruik van twee verschillende soorten transistors: p-transistors met een positieve lading en n-transistors met een negatieve lading. Momenteel zijn dat losse devices die naast elkaar worden geplaatst. Met cfets worden die verticaal op elkaar gezet. Dergelijke transistors moeten daarmee compacter zijn voor een hogere transistordichtheid, ook in vergelijking met gaa-transistors.

Imec zette cfets vorig jaar op zijn roadmap. Grote chipmakers, waaronder Intel, gebruiken onderzoek van imec als basis voor hun eigen procedés. Dit is echter de eerste keer dat Intel zelf over dit transistortype spreekt. Opvallend genoeg maakt het bedrijf geen melding van zogeheten forksheettransistors. Dat transistortype wordt naar verwachting geïntroduceerd als een soort tussenstap voor gaa-transistors en cfets, waarbij p- en n-transistors dicht naast elkaar worden geplaatst met een diëlektrische muur ertussenin.

Tweakers publiceerde vorig jaar een interview met Hans Mertens van imec. In dat interview werd ingegaan op de werking van transistors en de transistortypes die de komende jaren worden geïntroduceerd. Mertens vertelde toen ook over cfets, de verschillende manieren waarop cfets opgebouwd kunnen worden en de voordelen van dergelijke transistors.