Sony deelt nieuwe details Access-toegankelijkheidscontroller en -interface

Sony heeft nieuwe beelden en details gedeeld over de komende PlayStation 5-controller met toegankelijkheidsfuncties. De controller krijgt de naam Access-controller. Gebruikers kunnen er twee tegelijk gebruiken of een in combinatie met de DualSense- of DualSense Edge-controller.

De komende toegankelijkheidscontroller voor de PS5 bevat verwisselbare knoppen en stick caps om aan de individuele behoeften van verschillende gebruikers te kunnen voldoen. Er zijn vier 3,5mm-poorten aanwezig om de controller verder uit te breiden. Daarnaast kan de controller op tafel worden gelegd of aan een statief worden bevestigd.

In de gebruikersinterface van de PlayStation 5 kunnen onder meer de knoptoewijzingen worden aangepast. Ook is het mogelijk om profielen aan te maken voor verschillende games, zodat de knoptoewijzingen passen bij het genre van de game. Daarnaast is er een toggle mode aanwezig die fungeert als een soort capslocktoets. Een gebruiker hoeft de linkerjoystick dan bijvoorbeeld niet ingedrukt te houden om het personage te laten rennen, maar hoeft de stick in plaats daarvan slechts één keer in te drukken.

De Access-controller van Sony werd eerder dit jaar aangekondigd op de CES als Project Leonardo. Vooralsnog is er niets bekendgemaakt over de prijs of releasedatum van de toegankelijkheidscontroller. Op 24 mei presenteert Sony nieuwe informatie over PlayStation 5- en PS VR2-games tijdens een PlayStation Showcase.