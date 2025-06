PlayStation gaat meer investeren in nieuwe franchises en liveservicegames

PlayStation gaat de komende jaren meer investeren in nieuwe franchises. Dat meldt Sony deze week aan investeerders tijdens zijn jaarlijkse Business Segment-presentatie. Het bedrijf gaat ook meer investeren in liveservicegames.

Sony wil in het boekjaar 2025, dat loopt tot en met 31 maart 2026, vijftig procent van zijn PlayStation Studios-investeringen in nieuwe franchises steken. Dat is meer dan de afgelopen jaren; in boekjaar 2019 was twintig procent van de investeringen bestemd voor nieuwe franchises. De overige tachtig procent was bestemd voor bestaande PlayStation-IP's, zoals bijvoorbeeld God of War, Gran Turismo, Horizon en Spider-Man. In het huidige boekjaar 2023 moeten de investeringen in nieuwe franchises oplopen naar veertig procent.

Het bedrijf wil ook zijn investeringen in liveservicegames ophogen. Zestig procent van zijn investeringen moeten in boekjaar 2025 worden gereserveerd voor dergelijke liveservicetitels. In 2019 waren die titels goed voor twaalf procent van de investeringen. In 2023 loopt dat percentage al op naar 55 procent, zegt Sony. Het bedrijf verwacht tegen het einde van boekjaar 2025 twaalf liveservicetitels uitgebracht te hebben. PlayStation Studios-baas Hermen Hulst noemde dat aantal vorig jaar al.

Sony heeft de afgelopen jaren meerdere overnames gedaan van studio's die werken aan liveservicetitels, waaronder Bungie, het bedrijf achter Halo en Destiny. Ook Haven Studios van Ubisoft-veteraan Jade Raymond werkt aan een liveservicegame voor Sony. Amsterdamse gamestudio Guerrilla Games zei eerder dat het werkt aan een multiplayertitel in het Horizon-universum. Naughty Dog werkt aan een The Last of Us-multiplayergame.