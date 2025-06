Logitech introduceert G Pro X 2 Lightspeed-gamingheadset met accuduur tot 50 uur

Logitech introduceert zijn G Pro X 2 Lightspeed-gamingheadset. Het bedrijf voorziet die headset van nieuwe drivers en een hogere accuduur. De headset komt 'medio juni' uit en krijgt een adviesprijs van 269 euro.

Logitech zegt dat de G Pro X 2 Lightspeed-headset verschillende nieuwe features krijgt ten opzichte van de huidige G Pro X-headset. Het nieuwe model biedt volgens de fabrikant een accuduur van vijftig uur, waar het voorgaande model twintig uur meeging op een enkele lading. De headset ondersteunt ditmaal ook bluetooth, naast Logitechs draadloze Lightspeed-codec op basis van 2,4GHz. De headset krijgt daarnaast een 3,5mm-jack. De G Pro X 2 Lightspeed ondersteunt verder DTS voor virtuele surroundsound.

De Logitech G Pro X 2 Lightspeed krijgt nieuwe 50mm-drivers met een grafeenmembraan. De fabrikant claimt dat de headset daarmee nauwkeuriger geluid kan weergeven. Wat het uiterlijk betreft, lijkt de nieuwe headset grotendeels op zijn voorganger. De oorschelpen zijn ditmaal wel te roteren. De headset krijgt een frame van aluminium en staal, en krijgt verwisselbare oorkussens.

De headset is al beschikbaar in de VS en Canada. Een release in Nederland volgt medio juni; Logitech noemt geen concretere datum. De headset krijgt bij release een adviesprijs van 269 euro. De voorgaande G Pro X Wireless kostte 200 euro toen die headset in 2020 uitkwam.