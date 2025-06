Zotac toont eerste mini-pc met actieve 'koelchip' die prestatieboost levert

Zotac gaat als eerste bedrijf een mini-pc uitbrengen met een actieve 'koelchip'. Deze AirJet-chip van het Amerikaanse bedrijf Frore Systems moet reguliere ventilatoren vervangen, hetgeen een flinke prestatieboost moet opleveren.

Deze Zotac ZBOX PI430AJ Pico is de eerste mini-pc die gebruikmaakt van de AirJet-technologie, stellen beide bedrijven. Frore Systems toonde zijn 'koelchip' vorig jaar voor het eerst. De AirJet, die een beetje op een iets grotere processor lijkt, wordt boven op de daadwerkelijke chip of processor geplaatst die gekoeld moet worden. Het product werkt door membranen die op ultrasone frequenties trillen. Aan de hand van sensoren die de temperatuur meten, kan de frequentie worden aangepast. Deze trillende membranen zorgen voor de aanzuiging van lucht aan de bovenkant. De pulserende luchtstroompjes halen vervolgens warmte uit de kleine heatspreaders aan de onderkant.

In de mini-pc worden twee AirJet Mini's geplaatst. Dat is de kleinste variant van het product, bedoeld voor producten die nu passief gekoeld worden en snel last hebben van throttling. De pc heeft daarnaast een Intel Core i3-N300-processor met een tpd van 7W en 8 Alder Lake-e-cores, iets wat volgens de fabrikant in een mini-pc zonder ventilatoren alleen mogelijk is door de koelchip. De eigen tests zouden uitwijzen dat de cpu zonder de AirJet-module tot onder de 3,5W throttelt om oververhitting te voorkomen en daarmee veel prestatiekracht verliest. Als er daarentegen ventilatoren gebruikt worden, moet het chassis een stuk groter en maakt de pc meer lawaai, stelt Zotac. Frore Systems beweert dat de AirJet ongeveer een dikte heeft van 2,8mm en 21 tot 24dBA produceert.

Verder biedt de mini-pc ondersteuning voor een NVMe-ssd van maximaal 1TB en heeft deze tot 16GB aan lpddr5-ram. Aan de voorkant zitten twee USB-A 3.2-poorten en een USB-C-ingang. De achterkant bevat DisplayPort- en HDMI 2.0-gleuven en ethernet- en audio-aansluitingen. De ZBOX PI430AJ Pico heeft afmetingen van 115mmx76mmx22mm en moet in de VS in het vierde kwartaal van het jaar verschijnen voor een startbedrag van 500 dollar, schrijft PCMag.

