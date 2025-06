Zotac-mini-pc met actieve AirJet-'koelchip' verschijnt eind september

Zotac brengt zijn ZBOX PI430AJ Pico eind september uit. Dat bevestigt het bedrijf tijdens de gamescom. Het wordt de eerste mini-pc die beschikt over een AirJet-chip van Frore Systems. Die dient als vervanger van reguliere ventilators.

Zotac kondigde de PI430AJ-mini-pc in mei al aan tijdens de Computex-beurs in Taiwan, maar deelde woensdag nieuwe details. De releaseversie van het systeem krijgt een andere behuizing dan de versie die eerder werd getoond. Deze is gemaakt van aluminium, wat moet helpen bij het afvoeren van de warmte. Dat maakt ook dat het systeem zelf warm wordt; de behuizing voelde op de beursvloer van de gamescom erg warm aan. De prijs van het systeem is nog niet definitief. Het bedrijf noemt een voorlopige prijs van 400 tot 500 euro.

De PI430AJ wordt de eerste mini-pc met een AirJet-chip. Deze chip wordt boven op de processor geplaatst en dient als koeler. Het product werkt door membranen die op ultrasone frequenties trillen. Aan de hand van sensors die de temperatuur meten, kan de frequentie worden aangepast. Deze trillende membranen zorgen voor de aanzuiging van lucht aan de bovenkant. De pulserende luchtstroompjes halen vervolgens warmte uit de kleine heatspreaders aan de onderkant.

De verdere specificaties van de ZBOX PI430AJ Pico zijn ongewijzigd sinds de Computex. Het systeem krijgt een Intel Core i3-N300-processor met acht E-cores en 8GB Lpddr5-geheugen. Het apparaat krijgt daarnaast een M.2-slot voor een PCIe 4.0-ssd. De mini-pc heeft verder een RJ45-poort voor gigabitethernet en ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2.