Zotac brengt passief gekoelde mini-pc met Tiger Lake-processor uit

Zotac heeft een nieuwe serie Zbox mini-pc's uitgebracht die voorzien zijn van passief gekoelde, elfde generatie Intel-socs: de Core i3-1115G4, i5-1135G7 of i7-1165G7. Ze komen als barebonesysteem met ruimte voor 64GB DDR4-geheugen, een M.2-ssd en een 2,5"-SATA-schijf.

De barebonesystemen hebben de naam CI625 nano, CI646 nano en CI665 nano, afhankelijk van de processor die in het systeem zit. De Zbox is 204 bij 129 bij 68mm groot, met een volume van 1,8 liter, en koelt de processor passief, dus zonder ventilator. Het zijn de eerste drie modellen die voorzien zijn van Intels elfde generatie socs. Website FanlessTech spotte de kleine pc's op Zotacs Hongkong-website.

Het ontwerp van de nieuwe Zbox-pc's verschilt niet veel van dat van de vorige generatie van het merk, die voorzien was van Intels tiende generatie processors. Net als de voorgaande versies zal elk model behalve als barebonesysteem ook beschikbaar zijn als voorgebouwd systeem, stelt Liliputing. Er is ruimte voor maximaal 64GB DDR4-3200-geheugen via twee Sodimm-slots en er is ruimte voor zowel een 2,5-inch-harde schijf of ssd en een M.2-ssd.

Het systeem ondersteunt WiFi 5 en Bluetooth 5.0 en heeft meerdere poorten, deels aan de voorkant en deels aan de achterkant. Zo heeft het twee Gigabit Ethernetpoorten, een HDMI 2.0-poort en een DisplayPort 1.4-poort waarmee het tot 4k60fps-displays ondersteunt, een Thunderbolt 4-poort, vier USB-A 3.1-poorten, een USB-A 2.0-poort en een mic-in en audio-out. Ook komt het systeem met een externe antenne voor betere draadloze verbinding en een VESA-mount om de mini-pc aan de achterkant van een scherm te bevestigen.

Op dit moment heeft Zotac nog geen prijzen op de website gezet voor de nieuwe generatie Zboxes. De vorige generatie is te koop voor tussen de 350 en 700 euro, afhankelijk van de configuratie.