Assassin's Creed Odyssey krijgt 60fps-update voor PS5 en Xbox Series X en S

Assassin's Creed Odyssey krijgt een update die de game op 60fps laat draaien op PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Momenteel is de consoleversie van het spel alleen speelbaar met 30fps. De update komt op 24 augustus beschikbaar.

Volgens Ubisoft kunnen spelers de update op dinsdag om 8.00 uur Nederlandse tijd verwachten. Hiermee kunnen gebruikers die het spel via backwards-compatibility spelen op de nieuwe consoles van Sony en Microsoft, met een hogere framerate spelen. De update is 370MB groot voor Xbox-gebruikers en 470MB voor PlayStation-spelers.

Ubisoft bracht Assassin's Creed Odyssey in 2018 uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. De game speelt zich af in het oude Griekenland tussen 431 en 422 voor Christus, waarbij spelers kunnen kiezen uit twee personages. Tweakers beoordeelde de game in een review met een 8,5.