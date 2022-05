Ubisoft stelt eerste Assassin's Creed Valhalla-uitbreiding uit tot 13 mei

Wrath of the Druids, de eerste grote uitbreiding van Assassin's Creed Valhalla, wordt uitgesteld tot 13 mei. De uitbreiding had op 29 april moeten verschijnen. Uitgever Ubisoft geeft nog geen inhoudelijke details over het uitstel.

Ubisoft maakt in een korte tweet bekend dat de uitbreiding twee weken later zal verschijnen, om zo een 'verfijndere beleving' te kunnen geven. Daarnaast zegt de ontwikkelaar aan een bericht te werken dat transparantie en inzicht biedt in Ubisofts ontwikkelproces.

Wrath of the Druids is onderdeel van Valhalla's Season Pass en is de eerste van de twee grote uitbreidingen die voor het spel gepland staan. Deze uitbreiding speelt zich af in Ierland en spelers moeten achter de geheimen van een eeuwenoude druïde-cult zien te komen. Gallische mythen, folklore en het Ierse landschap staan in deze uitbreiding centraal.

De tweede uitbreiding The Siege of Paris verschijnt volgens de eerdere planning in de zomer en draait om de aanval van de Vikingen op Parijs. Assassin's Creed Valhalla verscheen vorig jaar op 10 november. Tweakers publiceerde een review van het spel.