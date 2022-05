Titel Assassin's Creed Valhalla Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PlayStation 5, Xbox Series X Ontwikkelaar Ubisoft Uitgever Ubisoft Releasedatum 17 november 2020

Elk nadeel heeft een voordeel, zei een Amsterdammer ooit in net iets andere woorden. Dat 2020 een hoop nadelen kent, is duidelijk. Een van de positieve kanten ervan is echter dat verschillende sectoren in de maatschappij wennen aan de nieuwe situatie en leren werken met nieuwe mogelijkheden. We vertelden in de preview over Cyberpunk 2077 al hoe we die game streamend konden spelen. Onlangs kregen we Assassin’s Creed: Valhalla op dezelfde manier voor onze neus, terwijl er nog andere previewsessies gepland staan. Zo verandert de normaal doodstille periode tussen de E3 en de Gamescom ineens in een periode vol previews van grote games die later dit jaar verschijnen. Een prima ontwikkeling, want zo hebben wij veel meer tijd per game dan we op de E3 ooit zouden krijgen, en wordt Tweakers niet anderhalve week lang platgegooid met gamecontent maar verschijnt alles in een wat rustiger tempo. Een situatie waar wij prima aan zouden kunnen wennen.

Assassin’s Creed: Valhalla werd enige tijd geleden aangekondigd, dus is de setting al bekend. Deze jongste telg in de langlopende serie neemt spelers mee naar de negende eeuw na Christus, de periode dat de Vikingen via de Noordzee richting Engeland trokken om daar voet aan land te zetten en een samenleving op te bouwen. Hoofdpersonage in dit Noors-Britse epos is Eivor, een leider van een Vikingclan. Zij - of hij, want opnieuw hebben spelers zelf de keuze of het personage mannelijk of vrouwelijk is, maar wij kozen in deze sessie voor de vrouwelijke optie - verliet met haar clan het thuisland en volbracht de barre tocht over de Noordzee. Het land waar ze na de reis terechtkomen, blijkt echter allesbehalve gastvrij. Engeland ligt in deze periode in stukken. Het ontbreekt het land aan een duidelijke leider en in plaats daarvan zijn allerlei lokale en regionale leiders opgestaan. Het nadeel daarvan is dat er overal onrust is, maar het voordeel is dat de situatie zich leent om bondgenoten te verzamelen die een legertje bloeddorstige Vikingen best kunnen gebruiken, in ruil voor hulp elders.

Die hulp is nodig, want ergens zullen de Vikingen wat welwillendheid moeten kweken, anders wordt het lastig je te vestigen op het Britse eiland. Dat is namelijk voor Eivor wel het hoofddoel: zorgen dat je clan een thuis vindt. Elk ander doel is daaraan ondergeschikt. Dat maakt Eivor anders dan haar Assassin-voorgangers en het zorgt ervoor dat we erg benieuwd zijn naar de link tussen de gebeurtenissen met Eivor en de Vikingen enerzijds, en de altijd aanwezige strijd tussen de Assassins en de Templars anderzijds. Eivor beschikt over de kenmerkende Assassin-kleding en eigenschappen, en de Templars zijn een prima match met de Engelse elite, maar of en op welke manier dat verhaal dieper gaat, weten we op dit moment nog niet. In de drie uur gameplay die we konden uitproberen, speelde die diepere laag geen rol.

Vergelijking met The Witcher III?

Wel konden we drie uur vrij rondrennen, questen en vechten in East Anglia, een van de regio’s in het spel en een gebied waar heden ten dage Norwich de grootste stad van is. Dat heeft meteen al gevolgen voor de game, want het gebied is vooral gevuld met bosrijk gebied en open velden, en het kent geen grote steden. Natuurlijk brak Assassin’s Creed met Origins en Odyssey gevoelsmatig al definitief met het aloude ‘speel in een grote stad en ren over daken’, dus helemaal verrassend is het zeker niet. Bovendien zal de game vast nog wel grotere dorpen en steden hebben dan we nu hebben gezien. Het zorgt er echter voor dat Assassin’s Creed weer wat verandert als het gaat om de eigen smoel en uitstraling die de serie heeft. Het meer open karakter en de Engelse, middeleeuwse stijl waarin Valhalla is gegoten, maken dat deze game niet ontkomt aan vergelijkingen met The Witcher III. Natuurlijk zijn het op diverse punten totaal verschillende games, maar doordat je op vergelijkbare wijze (te paard) in een vergelijkbaar gebied op een vergelijkbare manier quests verzamelt en uitvoert, is de vergelijking niet heel vreemd.