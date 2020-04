Assassin's Creed Valhalla verschijnt eind 2020 ook voor nieuwe consolegeneratie

Ubisoft heeft donderdag een eerste trailer uitgebracht van zijn nieuwe game in de Assassin's Creed-serie. Daarbij maakte het bedrijf bekend dat het spel eind dit jaar verschijnt voor Xbox One Series X, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, pc en Google Stadia.

Er verschijnen in het najaar van dit jaar vier edities van Assassin's Creed Valhalla en Ubisoft heeft de pre-orderpagina inmiddels online gezet. Naast een standaardversie met alleen de game, komt er een bundel met de season pass die onder andere direct bij release een nieuwe verhaalmissie toevoegt. Daarnaast komt er een Ultimate Pack met extra items en een collectors editie.

Voor de pc verschijnt het spel in de Epic Store en Ubisoft Store. Over een komst naar Steam of andere pc-platformen meldt het bedrijf nog niets. Voor de Xbox One en de PlayStation 4 zijn ook al pre-orders te plaatsen. Voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X nog niet. Voor de pc is een fysieke versie alleen te verkrijgen als onderdeel van de Collectors Edition.

Assassin's Creed Valhalla draait om Eivor, een Viking-krijger uit Noorwegen die met zijn clan het versplinterde Engeland van de negende eeuw binnenvalt om daar land te veroveren en een nederzetting te stichten. Ubisoft wijst op de aanwezigheid van rpg-mechanismen die maken dat keuzes tijdens gevechten en gesprekken invloed hebben op je verdere pad in het spel.

In het spel kunnen spelers hun nederzetting aanpassen en uitbreiden met onder andere barakken, een smidse en een tatoeagezaak. Daarnaast kun je op rooftocht en verrassingsaanvallen uitvoeren op Saksische legers en forten, waarbij je zelfgemaakte of door andere spelers ontworpen Viking-huurlingen kunt inzetten.

Ubisoft kondigde de game op woensdag aan. Het spel is afkomstig van Ubisoft Montréal maar in totaal werkten veertien verschillende studio's over de hele wereld aan Assassin's Creed Valhalla.