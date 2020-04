Nieuwe Assassin's Creed-game heet Valhalla en speelt in tijdperk van Vikingen

De nieuwe Assassin's Creed-game van Ubisoft heeft Valhalla als ondertitel en krijgt de Vikingen als thema. Donderdagmiddag publiceert de uitgever een trailer over de nieuwe game in de langlopende serie.

Ubisoft onthulde het thema van de nieuwe Assassin's Creed-game via een urenlange Photoshop-livestream, waarin kunstenaar Kode Abdo langzaamaan een thematische afbeelding construeerde en die met details intekende. Hij is bekend onder de naam BossLogic en maakt vaker artwork voor games.

Er waren al geruime tijd geruchten dat het tijdperk van de Vikingen centraal zou staan in de nieuwe titel, en de officiële afbeelding van BossLogic bevestigt dat. Niet alleen zijn met bijlen bewapende Vikingen en hun schepen te zien, maar ook besneeuwde, vermoedelijk Noorse bergen en gevechten met wat waarschijnlijk Engelse soldaten zijn. De ondertitel Valhalla verwijst naar de hemel voor gevallen strijders, waar de Vikingen destijds in geloofden.

Buiten de afbeelding zijn er nog weinig andere details bekendgemaakt over de nieuwe titel. Ubisoft brengt daar donderdagmiddag om 17:00 uur Nederlandse tijd verandering in; op dat moment wordt de eerste trailer van game gepubliceerd. Wellicht wordt dan ook duidelijk wanneer de game uitkomt, welke exacte periode centraal staat en of de titel ook wordt gemaakt voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Ubisoft Montréal lijkt de leiding te hebben over het ontwikkelen van de game. De studio heeft op Twitter laten weten dat het met veertien verschillende studio's over de hele wereld aan Assassin's Creed Valhalla heeft gewerkt. In totaal waren er zo'n tien studio's betrokken bij de ontwikkeling van Assassin's Creed: Odyssey, de laatste game uit de reeks, die in oktober 2018 uitkwam.