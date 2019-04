Easter Egg The Division 2 verwijst naar Assassin's Creed-game met Viking-thema

Een mogelijke easter egg in The Division 2 wijst erop dat een toekomstige Assassin's Creed-game de Vikingen als thema heeft. In de game is op een poster met dat thema een voorwerp te zien dat lijkt op een Apple of Eden, een belangrijk voorwerp in de Assassin's Creed-games.

Het gaat om posters in het JFK Center, een echt bestaand centrum voor podiumkunsten in Washington D.C. Op de poster is een figuur te zien, gekleed in een gewaad, met een helm op, een staf in zijn ene hand en een bol in zijn andere hand. Die bol is de aanwijzing dat het om Assassin's Creed gaat. In vergrotingen is te zien dat het hoogstwaarschijnlijk een Apple of Eden is, in de man zijn hand. Dat voorwerp is in de wereld van de game in staat om wonderen te verrichten, zoals het splijten van de Rode Zee en het veranderen van water in wijn.

Boven het figuur staat de titel 'Valhalla', wat een soort hemel voor gestorven Vikingstrijders is. Dit is op zijn beurt de aanwijzing dat de franchise in deze richting gaat. Verrassend zou dit niet zijn, de gameserie heeft zich al afgespeeld op decors als de Amerikaanse Revolutie, de Renaissance, de hoogtijdagen van zeerovers, de Kruistochten, de Franse Revolutie en de Industriële Revolutie. De tijd van de Vikingen zou zonder problemen in dat rijtje passen.

Kotaku wist bevestiging te krijgen dat dit het geval zou zijn. Twee onafhankelijke, anonieme bronnen van de gamingnieuwssite bevestigen dat de nieuwe Assassin's Creed over de tijd van de Vikingen gaat. Dit volk was van de achtste tot de elfde eeuw actief, gevestigd in Noord-Europa, kon goed navigeren en zeilen en deed voornamelijk aan roven en handelen.

Los van welk thema de volgende Assassin's Creed-game zal hebben, het spel komt in ieder geval niet dit jaar op de markt. Dat maakte Ubisoft vorig jaar al bekend. De spellenmaker geeft dit jaar nog voorrang aan het uitbrengen van nieuwe content voor Assassin's Creed: Odyssey. Van die game en van The Division 2 heeft Tweakers overigens recensies gemaakt.