Tom Clancy's The Division 2

Tom Clancy's The Division is een wat vreemde game. Het spel van Ubisoft kwam drie jaar geleden op de markt en was redelijk succesvol. Toch haakten veel gamers af, met name omdat de gameplay na verloop van tijd repetitief werd en omdat er aanvankelijk weinig content was voor spelers die het hoofdverhaal hadden afgerond. In het jaar na de release werd het spel echter voorzien van meerdere updates, waardoor er niet alleen meer content kwam, maar The Division ook echt een wat andere game werd. Over deze verandering kunnen wij moeilijk meepraten, want net als veel anderen speelden wij de game na die eerste periode niet meer. Desondanks geeft het aan dat Ubisoft - toen al - naar zijn fanbase luisterde om de game beter te maken. Dat biedt perspectief voor het tweede deel van The Division, dat sinds vorige week te koop is.

Er zijn zeven maanden verstreken sinds de gebeurtenissen in het eerste spel. Destijds was er sprake van een uitbraak van een levensgevaarlijk virus dat de beschavingen zoals we die nu kennen goeddeels heeft verwoest. We zagen hoe New York werd getroffen door de crisis, waarbij nietsontziende 'opruimteams' onschuldige burgers aanvielen, onder het mom van 'verdere uitbraken voorkomen'. De agenten van The Division, een laatste redmiddel van de Amerikaanse regering als alle andere instanties hebben gefaald, werden geactiveerd om orde op zaken te stellen.

In de tussenliggende periode is de situatie in de Verenigde Staten iets gestabiliseerd, maar zeker niet opgelost. Dat blijkt wel als in Washington DC het netwerk van The Division offline gaat. Jij, de speler, komt van buitenaf aan in de Amerikaanse hoofdstad om The Division aldaar weer op weg te helpen. Ze noemen je 'The Sheriff', en al snel blijkt waarom: je wordt geacht de orde te herstellen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de straten van Washington DC worden gedomineerd door verschillende gewapende facties. De Hyenas, True Sons en Outcasts hebben stukken van de stad in handen. Die stukken zul je allemaal terug moeten veroveren.

Globaal gezien kun je de weg daar naartoe onderverdelen in twee takken, de missies en alle overige bezigheden. De missies brengen vordering in het verhaal en zorgen voor de snelste stijging in je level. Ze brengen je naar de leukste locaties en bieden de meest intense gevechten. Er zijn sidemissions die gear en punten voor je skills opleveren, en main missions die wat langer zijn en direct binnen de campagne vallen.

Aan de andere kant is er al het andere dat in Washington DC is te vinden. De stad is opgedeeld in verschillende wijken of sectoren. Per wijk heb je een of twee facties die er de baas zijn, en er is een indicatie van het level dat je moet hebben om kans te maken die vijanden te verslaan. In elk van deze gebieden vind je enkele Outposts die je moet veroveren. Van daaruit zullen 'de goeden' proberen de controle over de zone terug te krijgen. Je kunt ze helpen door ze te voorzien van onder meer water en voedsel, zodat ze zelf meer tijd kunnen besteden aan patrouilles. Dat leidt tot het terugdringen van het aantal vijandelijke patrouilles, wat de straten steeds veiliger maakt. Zo krijg je meer en meer het gevoel dat je inderdaad rust en orde terugbrengt in Washington DC.