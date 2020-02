The Division 2 krijgt in maart betaalde verhaaluitbreiding Warlords of New York

Ubisoft brengt op 3 maart Warlords of New York uit, een verhaaluitbreiding voor Tom Clancy's The Division 2. De uitbreiding kost 30 euro en speelt zich af in New York, net als de eerste game uit de serie. Het verhaal uit dat spel wordt ook weer opgepakt.

Spelers hervatten in de uitbreiding de klopjacht op Aaron Keener, de voormalige Division Agent die rogue is gegaan. De uitbreiding bevat nieuwe gebieden en om bij Keener te komen moeten spelers al zijn handlangers uitschakelen. Dat zijn Rogue Agents met ieder een unieke verhaallijn en vaardigheid. Spelers ontgrendelen die door ze uit te schakelen.

Ubisoft voegt met de uitbreiding niet alleen een nieuwe verhaallijn toe, maar belooft de game ook te wijzigen aan de hand van feedback. De uitgever zegt dat er gameplayverbeteringen worden gemaakt en belooft onder andere betere loot. Ook de interface en het craftingsysteem worden aangepakt. Verder gaat de levelcap omhoog van 30 naar 40.

De uitbreiding is ook het begin van een nieuw seizoen waarbij iedere drie maanden een nieuw thema-evenement plaatsvindt. Ook het multiplayergedeelte van de game wordt aangepakt. De Dark Zones krijgen een eenvoudiger Rogue-systeem waarbij interactie tussen spelers onderling meer beloond wordt.

Ubisoft brengt Warlods of New York op 3 maart uit. De uitbreiding is in combinatie met de game zelf te koop voor 60 euro. De dlc komt ook los uit voor 30 euro, voor spelers die de game al bezitten. De uitbreiding verschijnt voor de pc, de PlayStation 4, de Xbox One en Uplay+. De Stadia-versie van het spel krijgt de uitbreiding later in maart.