Google Stadia Pro-gamedienst start november in Nederland en België voor 10 euro

Google heeft de eerste games, de prijzen en de introductiedatum van zijn gamestreamdienst Stadia bekendgemaakt. De Pro-versie van de dienst start in november in veertien landen waaronder Nederland en België voor 10 euro per maand.

Google Stadia verschijnt in november in een Pro- en een Base-versie. Met Stadia Pro kunnen gamers in 4k op 60fps gamen en ook biedt de dienst dan 5.1-audioweergave. Google belooft Pro-afnemers regelmatig van nieuwe games te voorzien en onder andere krijgen ze eind dit jaar direct Destiny 2 inclusief alle add-ons en de Shadowkeep-uitbreiding. Stadia Pro kost 10 euro per maand.

Gamers die nu al weten dat ze Pro willen afnemen kunnen voor 129 euro het zogenoemde Founder's Edition-pakket reserveren.Voor dat bedrag krijgen ze drie maanden Pro-toegang, een blauwe Stadia-controller en een Google Chromecast Ultra die nodig is voor gamestreamen naar tv's. Bovendien kunnen ze als eerste een Founder's Stadia-accountnaam kiezen.

Tenslotte is er het Base-aanbod, dat volgend jaar beschikbaar komt. Dit is de gratis versie die gamen op maximaal 1080p op 60fps met stereogeluid biedt. Voor zowel Base als Pro geldt dat gamers games moeten kopen, de prijzen daarvan zijn nog niet bekend. Games gekocht als onderdeel van een Pro-abo blijven ook te spelen via Stadia Base na opzeggen van het abonnement.

Stadia Pro Stadia Base Resolutie tot 4k tot 1080 Framsnelheid tot 60fps tot 60fps Geluid 5.1 Stereo Games kopen Ja Ja Extra gratis games Ja Nee Korting op bepaalde gameaankopen Ja Nee Prijs €10 per maand Kosteloos Beschikbaar Vanaf november Vanaf volgend jaar

Wie een losse Stadia-controller wil aanschaffen kan dat voor 69 euro doen, maar de dienst ondersteunt ook PlayStation- en Xbox-controllers, evenals uiteraard muis en toetsenbord. De Stadia-controllers komen in het wit, zwart en mint beschikbaar, de blauwe is exclusief voor Founder's Edition.

Google noemde met nadruk dat Stadia bedoeld is voor gamen in Chrome-browsers. Onduidelijk is of het bedrijf andere browsers ondersteunt. Ook is de dienst niet direct geschikt voor alle smartphones. In eerste instantie is deze alleen in combinatie met de Pixel 3 en 3A te gebruiken. Die moeten daarvoor de Stadia-app draaien. Voor Stadia op tv's is een Chromecast Ultra vereist.

De 4k-weergave met hdr op 60fps met 5.1-audio werkt bovendien het best in combinatie met een internetsnelheid van 35Mbit/s. Voor 1080p-weergave met hdr zou 20Mbit/s voldoende zijn en Google houdt 10Mbit/s als minimum aan, voor gamen op 720p met stereogeluid.

Google kondigde een reeks games aan die vanaf november beschikbaar zijn op zijn gameplatform. Onder andere verschijnt de rpg Baldur's Gate 3 van Larian Studio's uit Gent op Stadia. De studio is onder andere bekend van de Divinity-serie. Ook komen de shooter Tom Clancy’s GhostRecon Breakpoint, de shooter-rpg Tom Clancy’s The Division 2 en de duistere avonturengame Gylt van TequilaWorks naar Stadia. In totaal gaat het om 28 games die vanaf de start te spelen zijn.