Ubisoft onthult pc-abonnementsdienst die ook beschikbaar komt in Google Stadia

Ubisoft heeft op de E3-beurs in Los Angeles een nieuwe abonnementsdienst voor de pc onthuld: Uplay+. Voor 15 dollar per maand krijgen geïnteresseerden toegang tot een bibliotheek van Ubisoft-games. Uplay+ komt vanaf volgend jaar ook beschikbaar in de Google Stadia-gamedienst.

Ubisoft stelt dat gamers met de abonnementsdienst toegang krijgen tot een bibliotheek van meer dan honderd Ubisoft-games, zoals de verschillende Far Cry-titels, maar ook bijvoorbeeld het nieuwe Ghost Recon Breakpoint zodra het uitkomt. Voor de maandelijkse prijs van 15 dollar krijgen afnemers ook meteen toegang tot de premium-inhoud van games, zoals betaalde dlc. Daarmee is de dienst vrij goed te vergelijken met bijvoorbeeld Origin Access van EA.

De Franse uitgever meldt dat de dienst beschikbaar komt in de Verenigde Staten en het 'grootste deel van Europa', waardoor het voor nu nog onduidelijk is in welke landen de dienst vanaf 3 september precies beschikbaar is. Geïnteresseerden kunnen zich alvast registreren op de Uplay+-website. De dienst komt vanaf volgend jaar ook uit voor de Google Stadia-streamingdienst, al is daar nog geen concrete releasedatum van bekendgemaakt.