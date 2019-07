Google Stadia gaat tot vier controllers ondersteunen in lokale multiplayergames

De gamestreamdienst Stadia zal in multiplayergames via een lokaal netwerk tot vier controllers ondersteunen. Dit staat in de geüpdatete versie van de faq. Daarin meldt Google ook dat spelers hun games kunnen blijven gebruiken als de uitgever de titel van het platform verwijdert.

Google heeft in de recentste versie van de faq voor Stadia wat meer details bekendgemaakt over de gamestreamdienst. Zo komt er naast een onlinemultiplayermodus een mogelijkheid om bepaalde games via een lokaal netwerk te spelen, waarbij Stadia ondersteuning biedt voor maximaal vier controllers. Techsite 9to5Google ontdekte in de geactualiseerde faq verder dat de controllers, die via wifi met een gamesessie worden verbonden, eerst via bluetooth moeten worden geconfigureerd. De Stadia-controller kan via usb-c ook met een computer, Chrome OS-tablet en een beperkt aantal Pixel-smartphones worden verbonden. Later zullen volgens Google meer mobiele apparaten ondersteuning krijgen.

In de geüpdatete faq valt ook te lezen dat spelers 'het recht hebben om aangekochte games te blijven gebruiken': "Het kan gebeuren dat bepaalde games in de toekomst niet meer te koop worden aangeboden, maar bestaande gebruikers zullen die titels gewoon kunnen blijven spelen. Met uitzondering van onvoorziene omstandigheden zullen eerder aangeschafte games altijd beschikbaar blijven."

Een andere update in de faq betreft de vraag of Stadia compatibel zal zijn met Daydream of andere vr-headsets. Google antwoordt daarop dat er over dat onderwerp momenteel 'geen nieuws is om te delen'.