Google Stadia is vanaf 19 november beschikbaar

De gamestreamdienst Stadia van Google komt op 19 november uit. Via de gamedienst kunnen gamers via de cloud spellen spelen. Het platform werkt op alle apparaten die Chrome draaien. Bij de release zullen Red Dead Redemption 2 en Destiny 2 in ieder geval speelbaar zijn.

Google Stadia werd in maart al geïntroduceerd. Destijds gaf Google aan dat de dienst in november van start zou gaan, maar deze week maakt Google de releasedatum concreet; Stadia gaat op die dag om 17.00 uur Nederlandse tijd live. Via de dienst kunnen gebruikers games maximaal in 4k-resolutie streamen op 60fps met hdr. Hiervoor moeten ze wel een Stadia Pro-abonnement afsluiten. De gratis variant van Stadia ondersteunt maximaal 1080p-games op 60fps, maar in de toekomst zal Google ondersteuning voor 8k-resoluties en framerates van 120fps en hoger toevoegen aan de dienst.

Stadia werkt niet via speciale hardware, maar draait in plaats daarvan op alle apparaten waarop Chrome draait. Hieronder vallen bijvoorbeeld Chromecast-apparaten, laptops, desktops en tablets. Hierdoor hebben gebruikers geen krachtige hardware nodig om veeleisende games te spelen. Games worden gestreamd via internet, waarbij een internetsnelheid van minimaal 35Mbit/s wordt aangeraden voor 4k-games. Games hoeven niet gedownload te worden en gebruikers kunnen tijdens het spelen snel wisselen tussen verschillende apparaten. Google gaat daarnaast een Stadia-controller verkopen, maar de dienst werkt ook met andere controllers, waaronder de Xbox One-controller en de DualShock 4 van Sony. Ook toetsenbord en muis worden ondersteund.

Binnenkort zal Google ook de Stadia Founder's Editions en Premiere Editions versturen, waarbij het bedrijf de volgorde aanhoudt waarop preorders zijn geplaatst. De Founder's Edition en Premiere Edition bevatten allebei een Chromecast Ultra, een Stadia-controller en drie maanden gratis Stadia Pro. Mensen die zo'n Stadia-bundel hebben besteld, krijgen bericht van Google zodra deze verstuurd is. Vlak daarna ontvangen gebruikers een code waarmee ze hun Stadia-accounts kunnen activeren.

Bij de release van Stadia kunnen gebruikers onder andere Red Dead Redemption 2, Destiny 2 en Mortal Kombat 11 spelen. Ook games als Doom, Assassin's Creed Odyssey, Borderlands 3 en Metro Exodus zullen op Stadia uitkomen, maar Google laat niet weten of deze games direct bij de release speelbaar zullen zijn. In 2020 komen er diverse grote titels naar het platform, waaronder Doom Eternal, Watch Dogs Legion en Cyberpunk 2077. Gamers kunnen gratis gebruikmaken van de dienst, maar moeten wel zelf losse games aanschaffen. Ook is er een Stadia Pro-abonnement voor tien euro per maand, waarmee gebruikers games op 4k kunnen spelen. Ook krijgen Pro-gebruikers iedere maand 'ongeveer één gratis game'.